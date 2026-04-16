JRAが馬券発売する「香港チャンピオンズデー」（26日、シャティン）に出走する日本馬が、東西トレセンで国内最終追いを行った。栗東ではチャンピオンズマイル（芝1600メートル）に挑むジャンタルマンタル（牡5＝高野）が坂路2本目に追い切り、4F53秒3〜1F11秒6と超抜の伸びを見せた。高野師は「先週ジョッキー（川田）を乗せて競馬に準ずる負荷をかけた。今朝は追うところなく整える程度の調整」と意図を説明し、「追ったら何