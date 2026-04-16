JRAが馬券発売する「香港チャンピオンズデー」（26日、シャティン）に出走する日本馬が、東西トレセンで国内最終追いを行った。

栗東ではチャンピオンズマイル（芝1600メートル）に挑むジャンタルマンタル（牡5＝高野）が坂路2本目に追い切り、4F53秒3〜1F11秒6と超抜の伸びを見せた。高野師は「先週ジョッキー（川田）を乗せて競馬に準ずる負荷をかけた。今朝は追うところなく整える程度の調整」と意図を説明し、「追ったら何秒が出たのかなという感じ。今週、競馬があっても結果を出せるように仕上げてきました」と万全の仕上がりをアピール。昨年の安田記念、マイルCSを制した日本のマイル王が、24年香港マイル（13着）以来となる海外遠征でリベンジに挑む。

クイーンエリザベス2世C（芝2000メートル）に出走するジョバンニ（牡4＝杉山晴）は坂路単走でしまいサッと伸ばし、4F57秒3〜1F12秒3。稽古をつけた杉山晴師は「今朝が一番、落ち着いた中で追い切りができました。ここまでは100点満点」と太鼓判を押す。

ジューンテイク（牡5＝武英）も坂路単走で4F54秒1〜1F12秒0をマーク。武英師は「引き続き出来はいいですね。今の雰囲気のまま無事に輸送をクリアしたい」と気を引き締めた。関西馬3頭は、17日に関西空港から出国する予定。