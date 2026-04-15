◇セ・リーグ中日2ー5広島（2026年4月15日バンテリンD）出場選手登録を抹消された中日のミゲル・サノー内野手（32）について、井上監督が試合後、「肉離れみたいな感じ。1カ月、もしくは1カ月半くらいダメかもしれない」と明かした。サノーは14日の広島戦（豊橋）で左脚の違和感を訴え負傷交代した。初回2死二、三塁で右翼フェンス直撃の2点打を放ったが、一塁を回ったところで挟まれて走塁死。その際に左脚を痛めたとみ