お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が14日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演。かつて大物女優に向かって“暴言”を吐いた時のことを暴露された。この日のゲストはお笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造と田中直樹の2人。かつてフジテレビ系で放送されていた、ココリコの冠番組「ココリコミラクルタイプ」の話題で盛り上がった。最近、女優の松下由樹と番組で会い、「ミラクルタイプ