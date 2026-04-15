大手企業だからといって、必ずしもコンプライアンスが守られているとは限らない。設立100年を超えるプライム上場企業であっても、その中身は「ドロドロ」という事があるようだ。東京都の40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収1100万円）は、そんな歴史ある大手企業に勤めるトップ営業マンだ。しかし、彼を取り巻く環境は、信じがたい「同僚による営業妨害」と「上層部の癒着」にまみれていた。（文：篠原みつき）「