スズキ「ジムニー」の現在の納期は？ スズキは、2025年10月15日に「ジムニー」および「ジムニー シエラ」の一部仕様変更を実施し、11月4日より販売を開始しました。 その後の反響について、スズキディーラーに問い合わせてみました。【画像】超カッコいい！ これがスズキ「本格“四駆SUV”」です！ 画像で見る（30枚以上）1970年4月に軽自動車で唯一の四輪駆動車（当時）としてデビューし、悪路走破性とコンパクトな車体による取