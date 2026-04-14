【ドットアビス】 4月14日 事前登録受付開始 EXNOAはDMM GAMESにて、Android/iOS/PC用RPG「ドットアビス」の事前登録受付を開始した。 本作はクリエイティブチーム「くまさん」から派生し、「エッジの効いたコンテンツ」を展開するという「くまさんブラック」レーベルの第1弾タイトル。滑らかに動くドット絵のアニメーションと美少女の魅力が融合したRPGとしている。