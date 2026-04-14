元TBSでフリーの吉田明世アナウンサーが14日、自身のインスタグラムを更新。この日、38歳の誕生日を迎えた報告と夫からのシャレの利いたプレゼントを公開した。 【写真】夫からもらったプレゼントを前に子どもと喜びのハグ 「38歳になりましたー！」と投稿。「今年も夫が夜通し準備をしてくれたようで朝起きてリビングに行くと、華やかな飾り付け、そして38個のサバ缶とサンバの頭飾りが置いてありました