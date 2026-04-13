スマホを使っていて、夜に目が疲れることはありませんか。寝る前に3分でできる目のケア方法について、メガネスーパーの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…とても便利！」これが寝る前に3分でできる「目元ケア」法です！公式アカウントは「【自宅で簡単】スマホ疲れケア」と投稿した上で「スマホを凝視し続けると、眼精疲労の恐れがあります」「定期的な目のケアで、スマホ疲れをリセットしま