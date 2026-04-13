Mrs.GREEN APPLE（以下、ミセス）の冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系）が、4月6日から始まった。人気バンドが主役の番組、どれだけ音楽に染まっているのかと思いきや─。【写真】若井との熱愛が報じられた、“透けすぎ服”のグラドルテレビ局のウィンウィンな番組《みんな粉まみれで白くなってておもしろかった》《アーティスト特有の寒いコントするんかな、くらいでみていたけど……》というSNSの書き込みのとおり、芸人と絡