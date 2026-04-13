資料：岡山県空撮 2026年の春闘について連合岡山が4月6日時点の中間報告を公表し、賃上げ額が過去最高になったことが分かりました。 連合岡山が、報告のあった63組合の交渉状況をまとめたところ、定期昇給とベースアップを合わせた賃上げ額は平均で1万6369円(昨年同期比＋1059円)、賃上げ率は平均で5.10%（昨年同期比－0.14ポイント)となりました。 同時期の比較では、賃上げの額が過去最高、賃上げ率は2025