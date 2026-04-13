勘が鈍る週。オンもオフも自分のひらめきで行動するとミスしそう。周囲のアドバイスに従い動いた方が賢明かも。健康は免疫力がダウン。疲労から病気を招く恐れが。食べ過ぎ飲み過ぎを避け睡眠をしっかり取って。恋愛は紹介や気心の知れた人との集まりに出会いがありそう。