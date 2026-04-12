江戸前汽船は、2026年4月25日から6月30日まで、小学生の子どもを対象とした「春のお子様キャンペーン」を実施します。中高生や大学生がお得になるキャンペーンも観光と食事が同時に楽しめる江戸前汽船の体験型屋形船。屋形船でレインボーブリッジを仰ぎ見る迫力の光景や、鉄板を囲んで焼くもんじゃ焼きは、子どもたちにとって最高のアトラクションです。「春のお子様キャンペーン」では、小学生以下最大5500円の乗船料（食事・飲み