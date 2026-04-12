小学生以下の料金が80％オフの1100円！太っ腹すぎる「春のお子様キャンペーン」はGWのおでかけにもぴったり《予約受付中》

江戸前汽船は、2026年4月25日から6月30日まで、小学生の子どもを対象とした「春のお子様キャンペーン」を実施します。

中高生や大学生がお得になるキャンペーンも

観光と食事が同時に楽しめる江戸前汽船の体験型屋形船。屋形船でレインボーブリッジを仰ぎ見る迫力の光景や、鉄板を囲んで焼くもんじゃ焼きは、子どもたちにとって最高のアトラクションです。

「春のお子様キャンペーン」では、小学生以下最大5500円の乗船料（食事・飲み放題含む）を最大80％オフの衝撃価格1100円で提供されます。

キャンペーンの対象期間は4月25日から6月30日まで。

大人1人につき、子ども2人まで適用されます。また、乗合便のみ利用できます。

予約は江戸前汽船公式予約サイト、もしくは電話（03-6276-9963）からの直接予約限定です。電話予約の場合、「お子様キャンペーン利用」と伝えてください。

当日、年齢確認をする場合があります。

また、大きい子どもがいる家族にも嬉しいのが、同時開催の「春の学割キャンペーン」と併用ができること。

中学生から大学生（専門学生含む）を対象に、乗船料（食事・飲み放題含む）が5000円の特別料金で提供されます。

行楽シーズンのパパ・ママを応援する本キャンペーンで、リーズナブルに「非日常の船上体験」を家族で楽しめます。

各キャンペーンの詳細はHPの特設ページで確認できます。

「春のお子様キャンペーン」はこちら。

「春の学割キャンペーン」はこちら。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部