「ネイルして仕事することのどこがあり得ないんだ？」と話す部長【漫画を読む】ネイルして仕事することに好意的な部長だが…!?家事しないと死ぬ旦那を猫いてる人(@100dannashinu)さんは、2026年4月現在も『マタハラする上司のせいで会社が死ぬほど嫌い』という作品を連載中。複数のフォロワーさんの実体験をもとに制作されて、ネットを中心に注目を集めている。今回は本作の21〜27話までをお届けするとともに、著者にネイルをする