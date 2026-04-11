【モデルプレス＝2026/04/11】ABEMA（アベマ）が、4月11日に開局10周年を迎えることを記念した特別番組「30時間限界突破フェス」（11日15時〜）の目玉企画「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」第1部にて、糸井嘉男、ノッコン寺田、藤本竜希、カカロニ・栗谷の4人がウルフアロンに挑んだ。【写真】ウルフアロン、1分以内で倒した相手◆ABEMA、5年ぶり「1000万円シリーズ」開催2021年放送の「朝倉未来にストリートファイト