サッカーJリーグ特別大会

サッカーJリーグの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の試合会場に大物ゲストの来場が決定し、反響を呼んでいる。クラブから発表された意外な人選に、SNS上のファンからは驚きの声が相次いだ。

FC今治は10日、今月25日に開催されるホームゲーム、カターレ富山戦のイベント情報を告知。「『ビューティーDAY』ゲスト招聘のお知らせ」として、セレブタレント「叶姉妹」の叶美香の来場を発表した。

クラブの公式Xでも「愛媛県出身の叶美香さんのご来場が決定しました 圧倒的なオーラを間近で体感できるのは、スタジアム内へのご入場者だけ！ぜひお早めにチケットをご用意ください！」と投稿。意外なゲストの人選にX上は騒然となった。

「まじで?! なんか凄いやん」

「おおおお 圧倒的オーラ感じたい」

「やばい。めっちゃ見たい」

「またどエライ人呼んどるなw」

「人選がファビュラス過ぎる」

「え、美香さんが今治！？」

「…んっ？！」

「斜め上すぎる」

「叶美香さん、愛媛出身なんだ」

「ゴージャスなゲスト」

「お姉さんは来ないんだな」

当日はトークショーやキックインセレモニーに登場予定。クラブを通じて「ご機嫌いかがでしょうか。今回、愛媛の素晴らしいアシックス里山スタジアムへお伺いし、皆さんにお会い出来ます事、ご一緒に時間をシェア出来ます事を心より楽しみにしております」とコメントしている。



（THE ANSWER編集部）