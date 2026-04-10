4月12日放送スタートのドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）に出演するSixTONES・京本大我。5月4日よりPrime Videoで独占配信されるドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』では主演を務めることが決まるなど、俳優としての活躍からも目が離せない存在となっている。そこで本記事では、ドラマの内容や京本が演じる役柄に触れつつ、見どころもあわせて紹介していきたい。【関連】SixTONES京本大我、ピアノ