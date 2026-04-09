記事ポイント川崎フロンターレと東京書房の初タッグトートが4月16日から200枚限定で登場重い本も持ち運びやすいタフなキャンバス生地を採用全ニッポン古本博覧会の東京書房ブースで1,800円で販売 川崎フロンターレと東京書房が初タッグを組んだ限定オリジナルトートバッグが登場します。本好きとサポーターの交流を広げるアイテムとして、2026年4月16日から「全ニッポン古本博覧会」東京書房ブースで販売されます。 読書