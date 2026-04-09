ロサンゼルス・ドジャースが2026年4月8日（日本時間）に公式インスタグラムを更新。山本由伸投手（27）が球場入りするらしき様子を公開した耳にはイヤホン、首元にはネックレス球団インスタグラムは、「The World Series MVP returns to Toronto」（編訳：ワールドシリーズMVPがトロントへ）と山本投手を紹介し、黒縁メガネをかけたジャケットコーデで球場入りするらしき山本投手の写真を投稿した。山本投手は昨シーズン、ブルージ