ロサンゼルス・ドジャースが2026年4月8日（日本時間）に公式インスタグラムを更新。山本由伸投手（27）が球場入りするらしき様子を公開した

耳にはイヤホン、首元にはネックレス

球団インスタグラムは、「The World Series MVP returns to Toronto」（編訳：ワールドシリーズMVPがトロントへ）と山本投手を紹介し、黒縁メガネをかけたジャケットコーデで球場入りするらしき山本投手の写真を投稿した。

山本投手は昨シーズン、ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦で9回途中から登板して優勝投手となり、ワールドシリーズMVPにも輝いた。

インスタグラムに投稿された写真では、デニムのジャケットをあわせ、白いトップスと黒いパンツを着用。黒縁メガネをかけ、耳にはイヤホン、手にはスマホ、そして首元にはネックレスも見える。堂々とした足取りだった。

この投稿には、「よく似合ってます〜！」「ビジュ最高」「かっこいい〜」「筋肉が凄すぎる！！」「イケメン」といったコメントが寄せられていた。