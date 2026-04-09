イオンが後場に急落している。同社は９日午後１時３０分、２６年２月期の連結決算発表にあわせ、２７年２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１２．０％増の１２兆円、経常利益は同１９．３％増の２９００億円、最終利益は同０．４％増の７３０億円を見込む。利益予想の水準に対して物足りなさが意識され、売りがかさんだようだ。 ２６年２月期は売上高が前の期比５．７％増の１０兆７１５３億４２００万円、経