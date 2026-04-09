スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、名作フラペチーノ5種類が復活する「THE STAR フラペチーノ」を4月8日から発売中です。同社の公式「X」アカウントが、5種類のフラペチーノをRPG風にアレンジした画像を投稿しています。【画像】うわ…メロンが圧倒的“勇者”！コチラが5種類のフラペチーノのRPG風《ジョブ》《ステータス》です！（7枚）メロンは「勇者」…最初の旅の仲間は？「THE STAR フラペチーノ」は