2026年シーズンより、新たに今井達也選手(ヒューストン・アストロズ)、岡本和真選⼿(トロント・ブルージェイズ)、村上宗隆選⼿(シカゴ・ホワイトソックス)の3人がメジャーリーグベースボール(以下、MLB)に挑戦し、日本国内においてMLBへの注目度がますます高まっている。【写真】「アメリカンダイナー風モーニングプレート」(1300円) 日本ではおもに朝の時間帯に試合が行われるMLB。そんなMLB観戦を通じて1日をポジテ