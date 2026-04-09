MLB観戦と特別メニューで朝活を楽しもう！虎ノ門ヒルズで「MLB Breakfast Club」が開催中
2026年シーズンより、新たに今井達也選手(ヒューストン・アストロズ)、岡本和真選⼿(トロント・ブルージェイズ)、村上宗隆選⼿(シカゴ・ホワイトソックス)の3人がメジャーリーグベースボール(以下、MLB)に挑戦し、日本国内においてMLBへの注目度がますます高まっている。
【写真】「アメリカンダイナー風モーニングプレート」(1300円)
日本ではおもに朝の時間帯に試合が行われるMLB。そんなMLB観戦を通じて1日をポジティブに始める、新たな観戦スタイルや生活習慣を提案する新企画「MLB Breakfast Club」が始動した。
その第1弾として、2026年4月26日(日)まで、東京・虎ノ門にある「TORANOMON HILLS CAFE」をMLBがジャック！本イベントの見どころを紹介する。
■ユニフォーム展示やモニター観戦で朝からMLBの世界へ！
MLBにジャックされた「TORANOMON HILLS CAFE」の店内には、各チームのユニフォームやキャップがズラリと展示されており、来店客をMLBの世界へと誘う。
本イベントは、ただ食事をするだけでなく、設置されたモニターでリアルタイムの試合観戦を楽しめるのが最大の魅力だ。ファン同士で熱気を共有しながら朝のひとときを過ごすという、全く新しい観戦スタイルを提案している。
■北米の朝食文化やMLBを感じる5つのメニュー
提供されるメニューは、北米の朝食文化やMLBの世界観から着想を得た、ここでしか味わえないものばかり。ここからは、全5品あるラインナップを詳しく紹介する。
(1)「アメリカンダイナー風モーニングプレート」(1300円)
北米の朝食の定番であるワッフルを主役に据えた、満足感のあるプレート。さわやかな酸味のサワーホイップ、ふんわりとしたスクランブルエッグ、香ばしく焼き上げたベーコングリルを組み合わせ、さらにクラムチャウダーまで付いてくる。
(2)「ケイジャンメルトホットドッグ」(1100円)
“ボールパークフードといえば”のひと品。アメリカを象徴するケイジャンスパイスを利かせたピリッと辛味のあるトマトソースをのせ、その上にコク深くまろやかなチェダーチーズがたっぷり。朝からガツンとエネルギーチャージしたい人にぴったりだ。
(3)「ボールパークパワーサラダ」(1100円)
ボールパークの美しい天然芝をイメージした鮮やかなケールに、グリルチキンを合わせたヘルシーなサラダ。ボールに見立てたポーチドエッグを崩して野菜に絡めれば、贅沢な味わいに。MLBのベンチでおなじみの「ひまわりの種」がトッピングされており、カリッとした食感がアクセントになっている。
(4)「ベースボールクリームソーダ」(1000円)
MLBのロゴカラーをイメージした、写真映え抜群のクリームソーダ。オレンジ風味のブルーのソーダに、なめらかなホイップクリームと甘酸っぱいラズベリーソースが合わさり、華やかな味わい。
(5)「ホームランメープルラテ」(800円)
MLB選手が使うバットの素材として定番の「メープル」から着想を得たホットドリンク。優しく広がる甘い香りとコーヒーの深い味わいが、優雅なモーニングタイムを演出してくれる。
■全国のファン必見！各地に登場予定の「Breakfast Caravan」
本イベントは、東京・虎ノ門での第1弾を皮切りに、今後は「Breakfast Caravan」(ブレックファスト・キャラバン)として全国各地に展開される予定だ。3月のシーズン開幕から11月のワールドシリーズまでの期間中、全国数カ所でMLBをテーマとしたキッチンカーやカフェが登場する。
試合日には会場でリアルタイム観戦ができるため、そのエリアのファン一丸となって盛り上がれるチャンス。第2弾以降の開催場所はMLB公式SNSなどで順次発表されるので、こまめにチェックしておこう。
休日の朝活としてはもちろん、出勤前に少し早起きして、メジャーリーグの熱気を味わいに「MLB Breakfast Club」に足を運んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「アメリカンダイナー風モーニングプレート」(1300円)
日本ではおもに朝の時間帯に試合が行われるMLB。そんなMLB観戦を通じて1日をポジティブに始める、新たな観戦スタイルや生活習慣を提案する新企画「MLB Breakfast Club」が始動した。
■ユニフォーム展示やモニター観戦で朝からMLBの世界へ！
MLBにジャックされた「TORANOMON HILLS CAFE」の店内には、各チームのユニフォームやキャップがズラリと展示されており、来店客をMLBの世界へと誘う。
本イベントは、ただ食事をするだけでなく、設置されたモニターでリアルタイムの試合観戦を楽しめるのが最大の魅力だ。ファン同士で熱気を共有しながら朝のひとときを過ごすという、全く新しい観戦スタイルを提案している。
■北米の朝食文化やMLBを感じる5つのメニュー
提供されるメニューは、北米の朝食文化やMLBの世界観から着想を得た、ここでしか味わえないものばかり。ここからは、全5品あるラインナップを詳しく紹介する。
(1)「アメリカンダイナー風モーニングプレート」(1300円)
北米の朝食の定番であるワッフルを主役に据えた、満足感のあるプレート。さわやかな酸味のサワーホイップ、ふんわりとしたスクランブルエッグ、香ばしく焼き上げたベーコングリルを組み合わせ、さらにクラムチャウダーまで付いてくる。
(2)「ケイジャンメルトホットドッグ」(1100円)
“ボールパークフードといえば”のひと品。アメリカを象徴するケイジャンスパイスを利かせたピリッと辛味のあるトマトソースをのせ、その上にコク深くまろやかなチェダーチーズがたっぷり。朝からガツンとエネルギーチャージしたい人にぴったりだ。
(3)「ボールパークパワーサラダ」(1100円)
ボールパークの美しい天然芝をイメージした鮮やかなケールに、グリルチキンを合わせたヘルシーなサラダ。ボールに見立てたポーチドエッグを崩して野菜に絡めれば、贅沢な味わいに。MLBのベンチでおなじみの「ひまわりの種」がトッピングされており、カリッとした食感がアクセントになっている。
(4)「ベースボールクリームソーダ」(1000円)
MLBのロゴカラーをイメージした、写真映え抜群のクリームソーダ。オレンジ風味のブルーのソーダに、なめらかなホイップクリームと甘酸っぱいラズベリーソースが合わさり、華やかな味わい。
(5)「ホームランメープルラテ」(800円)
MLB選手が使うバットの素材として定番の「メープル」から着想を得たホットドリンク。優しく広がる甘い香りとコーヒーの深い味わいが、優雅なモーニングタイムを演出してくれる。
■全国のファン必見！各地に登場予定の「Breakfast Caravan」
本イベントは、東京・虎ノ門での第1弾を皮切りに、今後は「Breakfast Caravan」(ブレックファスト・キャラバン)として全国各地に展開される予定だ。3月のシーズン開幕から11月のワールドシリーズまでの期間中、全国数カ所でMLBをテーマとしたキッチンカーやカフェが登場する。
試合日には会場でリアルタイム観戦ができるため、そのエリアのファン一丸となって盛り上がれるチャンス。第2弾以降の開催場所はMLB公式SNSなどで順次発表されるので、こまめにチェックしておこう。
休日の朝活としてはもちろん、出勤前に少し早起きして、メジャーリーグの熱気を味わいに「MLB Breakfast Club」に足を運んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。