深化し続けるマツダCX-60 マツダは、ミッドサイズSUVである「CX-60」（KH系）を改良し発売を開始した。マツダCX-60（KH系）は、2022年9月に登場した新型車。ラージと呼ばれる後輪駆動ベースのプラットフォームや3.3Lディーゼルターボエンジン＋マイルドハイブリッドシステム、トルコンレス8速ATなど、マツダの最新技術を惜しみなく大量投入されたモデルだ。リコールなどの品質問題や硬い乗り心地などにより、販売はやや