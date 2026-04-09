¥Þ¥Ä¥ÀCX-60¡ÊKH·Ï¡Ë¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¡¡µ¡Ç½À­¡¦²÷Å¬À­¡¦°ÂÁ´À­¤Î¸þ¾å¤È¥°¥ì¡¼¥ÉÂÎ·Ï¤Î¸«Ä¾¤·¤¿°ìÉô²þÎÉ

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¡¦25S Exclusive Mode: 4,130,500±ß (FR) / 4,356,000±ß (4WD)
¡¦XD Drive Edition: 4,303,200±ß (FR) / 4,528,700±ß (4WD)
¡¦XD Drive Edition Nappa Leather Package: 4,598,000±ß (FR) / 4,823,500±ß (4WD)
¡¦XD Premium Sports: 4,698,100±ß (FR) / 4,923,600±ß (4WD)
¡¦XD-HYBRID Drive Edition Nappa Leather Package: 5,340,500±ß (4WD)
¡¦XD-HYBRID Drive Edition Burgundy Leather Package: 5,494,500±ß ¡Ê4WD¡Ë
¡¦XD-HYBRID Premium Sports:5,703,500±ß¡Ê4WD¡Ë
¡¦XD-HYBRID Premium Modern:5,703,500±ß¡Ê4WD¡Ë
¡¦PHEV Premium Sports:6,495,500±ß¡Ê4WD¡Ë
¡¦PHEV Premium Modern:6,495,500±ß¡Ê4WD¡Ë
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