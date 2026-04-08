manucurist（マニキュリスト）が、70年代〜90年代の音楽から着想を得た「プレイバックコレクション」を、2026年4月15日（水）より公式オンラインショップ、京都BAL店、伊勢丹新宿店にて発売する。■ノスタルジックと現代が交差日常のワンシーンに寄り添い、その日の気分を指先に映し出す3色がラインナップ。音楽のムードや記憶の余韻を感じさせるカラーが、ノスタルジックな空気感と現代的な感性を重ね合わせる。ホログラフィック