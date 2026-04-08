3月に行われた「春のセンバツ」に出場した九州国際大学付属高校の野球部で「いじめ重大事態」が疑われる事案が発生したことが分かりました。被害を受けたとして学校側を提訴した男子生徒の父親が、FBSの取材に応じ、納得いかない思いを打ち明けました。 ■生徒の父親「10年ぐらいずっと一生懸命野球やってきて、こんな形で終わるのが許せない。被害者であるうちの息子が何で辞めないといけないのって。」8日午後、自宅でFBSの