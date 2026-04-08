筆者が保険会社で働いていた頃、とても成績優秀な同僚がいました。ノルマ達成に必死な私たちとは違い、常にトップの成績をたたき出していたのですが、そこには驚くようなカラクリが存在したのです。 成績優秀者 私が保険会社で働いていた時の話です。私の所属は営業一課。そして支社で成績優秀と表彰されていたのが、営業二課のIさんでした。 Iさんはとても大人しそうな女性で、営業っぽさがあまりない人。それでも毎月驚