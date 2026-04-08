実質賃金の増減率の推移厚生労働省が8日公表した2月の毎月勤労統計調査（速報、従業員5人以上）によると、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は前年同月と比べ1.9％増えた。プラスは2カ月連続。昨年の春闘の影響で賃上げが波及し、基本給などの所定内給与が3.3％増で33年8カ月ぶりの高い伸びとなった。物価の上昇が鈍化したこともプラスの要因となった。厚労省の担当者は「イラン情勢による物価高騰の影響が出るとすれば3