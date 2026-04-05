大人の品格を引き上げてくれるネイビージャケット。春アウターとしても頼れる定番ですが、「きちんとしすぎて地味に見える」「なんとなく垢抜けない」と感じることはありませんか？実はその原因、ジャケットではなく“インナー選び”にあることも少なくありません。ネイビーの持つ誠実さや落ち着きを活かしつつ、今っぽく見せるには“中に何を合わせるか”が鍵。今回は、地味見えを防ぎながら洗練度を高める「春インナー」の正解を