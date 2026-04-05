そのネイビージャケット“地味見え”してない？40代・50代が見直すべき「春インナー」の正解
大人の品格を引き上げてくれるネイビージャケット。春アウターとしても頼れる定番ですが、「きちんとしすぎて地味に見える」「なんとなく垢抜けない」と感じることはありませんか？実はその原因、ジャケットではなく“インナー選び”にあることも少なくありません。ネイビーの持つ誠実さや落ち着きを活かしつつ、今っぽく見せるには“中に何を合わせるか”が鍵。今回は、地味見えを防ぎながら洗練度を高める「春インナー」の正解を紹介します。
白インナーは“ツヤ素材”で顔映りと立体感を底上げ
ネイビー×白は、清潔感と好印象を同時に叶える王道の組み合わせ。顔まわりを明るく見せる“レフ板効果”もあり、大人世代にとって頼れる配色です。
ここで意識したいのが“素材”。コットンのカットソーも悪くありませんが、ほんのりツヤやとろみのある素材に変えるだけで、表情に奥行きが生まれます。上品さと抜け感が同時に加わり、一気に今っぽい印象に。さらに、前だけ軽くインすることでウエスト位置が高く見え、スタイルアップにもつながります。
きれいめシャツは“少しの遊び”で真面目すぎを回避
ジャケット×シャツの組み合わせは安心感がある反面、無難にまとまりやすいのが難点。そこで効いてくるのが“ほんの少しの崩し”です。
例えば、ややオーバーサイズのシャツを選び、袖口からカフスを覗かせるだけでも、こなれた印象に。さらに、ライトブルーや淡いピンクなど、柔らかさのあるカラーを取り入れると、ネイビーの硬さがほどよく中和されます。ロゴ入りシャツでさりげなく遊び心を加えるのもおすすめ。真面目すぎないバランスが、今っぽさにつながります。
レースキャミで“抜け感”と女性らしさをひとさじ
より旬な着こなしを狙うなら、レースキャミソールをインナーに。ネイビーのハンサムさに、やわらかな女性らしさが加わり、洗練された印象に仕上がります。
ポイントは“見せすぎないこと”。胸元は浅めのVネックやストレートラインを選び、あくまでさりげないチラ見せにとどめるのが大人の正解です。ボトムスはデニムなど少しカジュアルなものを合わせると、甘さとのバランスが取りやすく、こなれた雰囲気にまとまります。
ネイビージャケットは万能だからこそ、インナーを更新しないと“なんとなく無難”で止まりがち。素材、色、抜け感。この３つを意識するだけで、同じジャケットでも印象は大きく変わります。ぜひ手持ちのネイビージャケットを、今の自分にフィットする一着へとアップデートしてみてください。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
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