窓辺で猫が気持ちよさそうに日向ぼっこする光景は、見ているだけで癒されるもの。ところが、その姿をよく見ると、思わず笑ってしまうようなポーズに…。Xで33万表示、2.8万件のいいねを獲得した投稿には、「オープンスタイルカッコよすぎです！」「かわいいあんよ」などのコメントが寄せられました。 【写真：窓辺で日向ぼっこをしていた猫→『足の位置』が……独特なポーズ】 窓辺でのんびり過ごす猫 Xアカ