【カイロ＝村上愛衣】トルコのタイップ・エルドアン大統領は４日、同国を訪問中のウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領とイスタンブールで会談し、ウクライナ情勢などについて協議した。トルコ大統領府が発表した。エルドアン氏は会談で「ウクライナとロシアの（停戦に向けた）交渉への支援を続ける」と表明した。ゼレンスキー氏は会談後、ＳＮＳに「我が国の独立と領土保全に対するトルコの一貫した支援に感謝する