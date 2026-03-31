レノボ・ジャパンは3月31日、業務向けの高い演算性能と優れた拡張性を両立したデスクトップワークステーション「ThinkStation P5 Gen 2」を発売した。価格は1,247,400円から。ThinkStation P5 Gen 2Xeon 600シリーズを搭載できる高性能ワークステーション「ThinkStation P5 Gen 2」は、最大48コア／96スレッドに対応するIntel Xeon 600シリーズを搭載できるデスクトップ型ワークステーション。グラフィックスには最新世代のNVIDIA