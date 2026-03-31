外環のルートは結局どうなるんだ!?国土交通省 関東地方整備局は2026年3月26日、第8回目となる「東京外かく環状道路（湾岸道路〜東名高速間）計画検討協議会」を開催しました。【ドーみても「川崎」だなこりゃ…】外環道「東名−湾岸」検討状況を見る（地図／画像）現在工事が進められている外環道の「関越―東名」区間より南、東名高速から湾岸道路（首都高湾岸線）までの区間はルートが決まっていません。この具体化に向けた