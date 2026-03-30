BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）が自身のInstagramを更新。メンバーとの写真を交えたニューヨークでのプロモーションオフショットを公開し、ファンの注目を集めている。 【写真＆動画】BTS J-HOPE、メンバーとの会食風景（7枚目）ほかNYオフショット／メンバーの歌唱力に魅了される「SWIM」／『BTS: THE RETURN』映像（2本）／海辺で笑顔を見せるBTSメンバー（7本） ■BTS J-HOPE