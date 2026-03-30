BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）が自身のInstagramを更新。メンバーとの写真を交えたニューヨークでのプロモーションオフショットを公開し、ファンの注目を集めている。

【写真＆動画】BTS J-HOPE、メンバーとの会食風景（7枚目）ほかNYオフショット／メンバーの歌唱力に魅了される「SWIM」／『BTS: THE RETURN』映像（2本）／海辺で笑顔を見せるBTSメンバー（7本）

■BTS J-HOPE、プロモーションの合間にメンバーと食事＆ポケモンゲームも！NY滞在ショット

投稿は、3月23日にニューヨーク・ピア17で開催されたSpotifyとのコラボイベント『Spotify X BTS：SWIMSIDE』のオフショットからスタート。

ライトアップされたブルックリン橋を背景にしたカットや、メンバーが横一列に並んだショット（3枚目）、さらに自然体の自撮り写真も公開。7枚目には、JIN（ジン）、RM（アールエム）、V（ヴィ）とカウンターに並び、笑顔と韓国料理を交互に映した動画が収められており、ファンにはたまらない内容となっている。

8枚目からはアメリカの人気番組『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』出演時のオフショットも公開。MCのJimmy Fallon（ジミー・ファーロン）を囲んだ写真では、JUNG KOOK（ジョングク）がVとJ-HOPEの肩に手を回しながらピースサイン。メンバーのリラックスした表情が印象的だ。

ラストは、空き時間に楽しんでいると思われる、Nintendo Switch 2の人気ゲーム『ぽこ あ ポケモン』の画面ショットを3枚に渡り公開。ニューヨークでのプロモーションの裏側が垣間見える投稿になっている。

SNSでは「ホビさんたくさんメンバーとの写真ありがとう」「ジンくん食事の写真真剣に撮影してて可愛い（笑）」「熱弁してるナムさんに笑顔のテテ、幸せすぎる」「楽屋の鏡ショット、後ろに映ってるのテテ？」「ポケモン続けてるんだね」「自撮りにもちょこちょこメンバー入ってるのありがたい！」「いつもながら投稿おしゃれすぎ」など、さまざまな反応が寄せられている。

■NetflixのSNSには、BTSのドキュメンタリー関連コンテンツが公開

また、Netflixの各種SNSでは、現在配信中のドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』の関連動画も続々と公開中。ブラックの衣装で円になって歌う「SWIM」の歌唱動画や、作品の一部を切り取った特別映像などが次々公開され、ファンの関心を集めている。

■動画：『BTS: THE RETURN』特別映像

■動画：海風に吹かれて笑顔を見せるBTS