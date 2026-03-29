3月4日にリリースされたシングル「Liberator」の名を冠したツアーだが、重要なのは、本ツアーがメジャーデビュー10周年イヤーのキックオフでもあるということだ。厳密にはこのツアー終了と同時に発表された＜PassCode UNLIMITED X＞(※9月からスタートするツアー)がアニバーサリーを飾る旅になるわけだが、2025年11月に行なった神奈川・YOKOHAMA BUNTAI公演＜YOKOHAMA BUNTAI 2025 “DESTINEX”＞以降初めてのツアーであることも含