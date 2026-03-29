「第3回兵庫女王盃（Jpn3、ダート1870メートル）」が4月1日、園田競馬場で行われる。JRAからはプロミストジーン（牝4＝上原、父ナダル）に騎乗する武豊、メモリアカフェ（牝4＝柄崎、父ナダル）に騎乗するルメールが参戦予定。両者が園田で顔を合わせるのは2016年11月23日の兵庫ジュニアグランプリ（Jpn2、ダート1400メートル）以来、実に10年ぶり2度目となることから、多数の来場者が予想される。地元・兵庫の注目馬はのモン