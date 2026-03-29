「第3回兵庫女王盃（Jpn3、ダート1870メートル）」が4月1日、園田競馬場で行われる。JRAからはプロミストジーン（牝4＝上原、父ナダル）に騎乗する武豊、メモリアカフェ（牝4＝柄崎、父ナダル）に騎乗するルメールが参戦予定。両者が園田で顔を合わせるのは2016年11月23日の兵庫ジュニアグランプリ（Jpn2、ダート1400メートル）以来、実に10年ぶり2度目となることから、多数の来場者が予想される。

地元・兵庫の注目馬はのモンゲーギフト（牝5＝飯田、父バンブーエール）だ。前走の「ウェルネス都市加古川特別」では2着に3馬身1/2差をつける逃げ切り勝ち。15戦連続で馬券圏内を継続中だ。前述2頭以外にも、第1回覇者のライオットガール（牝6＝中村、父シニスターミニスター）らメンバーはかなり強化されるが、近走の好調ぶりなら好機は十分にある。

飯田良弘調教師は「中央の強い馬とどれだけ渡り合えるか、胸を借りるレース」と立ち位置を把握した上で「馬体は充実しているし、以前よりも力をつけている。操縦性の高い馬ですし、展開に合わせて競馬できると思う」と手応えも感じている。

過去2回の兵庫女王盃の3着以内は全て1〜3番人気のJRA所属馬。昨年は1→2→3番人気で決着しが、昨年4着に終わった地元馬のサンオークレアは3着と3/4馬身差と見せ場はつくった。さらに全く異なるレースとはいえ、前述の兵庫チャンピオンシップではルメール騎乗の2番人気ゲキリンが4着、武豊騎乗の3番人気ネコワールドが6着でともに馬券外となっている。モンゲーギフトの激走も押さえておきたいところだ。