世界初のディーゼル・スーパーカール・マン24時間レースで数年にわたり圧倒的な強さを誇ったアウディは、2005年12月、次回の参戦車両がディーゼル車となることをサプライズ発表した。それが『R10 TDI』だ。【画像】「12気筒」のディーゼルエンジンを積んだ希少な高級SUV【アウディQ7 V12 TDIを詳しく見る】全13枚ディーゼル車のル・マン参戦は初めてではなかったが、総合優勝を果たしたのは2006年のR10 TDIが初めてだった。さら