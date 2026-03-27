日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3354（-34.0-1.00%） ホンダ1309（-11-0.83%） 三菱ＵＦＪ2655（-45.5-1.68%） みずほＦＧ6215（-153-2.40%） 三井住友ＦＧ5163（-83-1.58%） 東京海上7469（-118-1.56%） ＮＴＴ158（-0.8-0.50%） ＫＤＤＩ2702（-8-0.30%） ソフトバンク219（-0.1-0.05%） 伊藤忠2031（-31-1.50