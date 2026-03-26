Photo: 奥旅男 2022年7月11日の記事を編集して再掲載しています。この小ささでこの音が出るなんて。Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II。このスピーカーに出会ったのは近所の飲食店でした。良い音で音楽が鳴っているなぁと思ってスピーカーを探したところ、棚に置いてあるコレから音が出ていたのです。驚きましたよ。かなり小型なのに、こじんまりとした店とはいえ15〜16席あるスペー