サガン鳥栖は26日、福岡大からMF芳野凱斗が26/27シーズンより新加入することが内定したと発表した。特別指定選手としての承認も受けている。今季の背番号は43となる。同選手は飯塚高から福岡大に進学した選手で、切れ味の鋭いドリブルを武器とするサイドアタッカー。クラブも1対1の強さや、スピードで局面を打開する能力などを評価しているという。身長170cm、体重68kg。クラブを通じ「幼い頃からの夢であったプロサッカー選