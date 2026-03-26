スーパーカー級の加速力自然吸気のようにリニア水平対向6気筒ターボエンジンに電気モーターを組合せ、541psと62.1kg-mを発揮する、ポルシェ911 カレラ4 GTSカブリオレ。クーペより車重は160kgほど重いとはいえ、1.0t当たりの馬力は307psもあり、0-100km/h加速を2.9秒で処理する。【画像】加速はAMG SL 63を凌駕911 カレラ4 GTSカブリオレ競合のオープンモデルたち全142枚四輪駆動の恩恵で、加速は常時安定。0-400mダッシュ