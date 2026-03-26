スーパーカー級の加速力 自然吸気のようにリニア

水平対向6気筒ターボエンジンに電気モーターを組合せ、541psと62.1kg-mを発揮する、ポルシェ911 カレラ4 GTSカブリオレ。クーペより車重は160kgほど重いとはいえ、1.0t当たりの馬力は307psもあり、0-100km/h加速を2.9秒で処理する。

【画像】加速はAMG SL 63を凌駕 911 カレラ4 GTSカブリオレ 競合のオープンモデルたち 全142枚

四輪駆動の恩恵で、加速は常時安定。0-400mダッシュは11.0秒と、メルセデスAMG SL 63 コンバーチブルの11.6秒を凌駕し、スーパーカー級の動力性能を誇る。



ポルシェ911 カレラ4 GTSカブリオレ（英国仕様）

992.2型の3.6Lユニットは、環境規制に合わせて若干パワーダウンしたものの、モーター内蔵のe-ターボは、電気の力で強制的にタービンを回転。レスポンスを5％ほど鋭くしつつ、リニアなパワー感は、まるで自然吸気エンジンのよう。

8速デュアルクラッチATへ実装される、駆動用モーターのアシストは殆ど感知できず、フィーリングは非常に自然。放たれるサウンドも豊かで、特徴という点でも不満はない。燃費は、高速道路の巡航で11.7km/Lと、1度の満タンで700km先は目指せる。

遜色ないコーナリング 剛性低下も最小限

従来の911と異なり、四輪駆動による操縦性の変化は極めて小さい。後輪駆動のカレラと乗り比べれば、僅かにステアリングホイールは重いものの、流暢にカーブを巡れる秀抜のバランスは変わらず。車重が増えたことで、慣性は若干増しているが。

ルーフを省いたことによる、ボディ剛性の低下も最小限で、ステアリングの切り始めから反応は精緻。これ以上を求めるなら、中古のロータス・エリーゼを探すしかない。



ポルシェ911 カレラ4 GTSカブリオレ（英国仕様）

フロントアクスルは、通常は駆動へ関与していない。ステアリングの切り角とGセンサーの情報を元に、必要な場合に予測的にトルクが伝達される。その結果、パワーオン時のコーナリングは、後輪駆動の911と遜色ないほど滑らか。

サーキットへ持ち込み限界領域へ迫っても、アクセルペダルの加減で旋回性を高め、出口で軽くテールスライドさせつつ加速するという、一連の爽快感を味わえる。むしろトラクションで勝り、より速い。充足感の高い911に仕上がっている。

乗り心地はオープンモデルとしては硬め

普段使いできるポルシェとして、ウェットモードも装備。フロントへのトルク伝達が積極的になり、トラクション・コントロールの制御は保守的になる。バイワイヤ制御のアクセルペダルの反応も、若干マイルドになる。

とはいえ、そもそも安定性は突出して優れる。ハイドロプレーニング現象が心配される状況以外、切り替える必要はないかもしれない。



ポルシェ911 カレラ4 GTSカブリオレ（英国仕様）

リアタイヤは21インチで、乗り心地は低速域で特に硬め。ライトな911 GT3のような走りを求めるユーザーには、妥協できるレベルだが。他方、コンバーチブルらしく大らかにクルージングさせたい向きには、若干相容れないともいえる。

カブリオレに限らず、911で弱点となるのがロードノイズ。タイヤの転がり音に、幅の広いタイヤが跳ね上げる小石の音が重なり、80km/hで走行時の車内は68dBA。スリリングな体験を享受できるスポーツカーとして、許容できる範囲だけれど。

カブリオレ屈指の完成度 オシはカレラS

911 カレラ4 GTSカブリオレの英国価格は、15万4400ポンド（約3242万円）。だが、ここまで気張らずとも、オープンエアのポルシェは楽しめる。ベーシックな911 カレラ・カブリオレなら、11万4000ポンド（約2394万円）から注文できる。

カブリオレでUK編集部のオシは、911 カレラS。車高が10mm落ちるスポーツサスや、後輪操舵システムは不要だろう。



ポルシェ911 カレラ4 GTSカブリオレ（英国仕様）

四輪駆動でT-ハイブリッドのカレラ4 GTSカブリオレは、現在のカレラ系で、最もドライバー志向なオープンモデルだ。だがソフトトップ化による動的な悪影響は、殆どない。992型なら、クーペと遜色ない敏捷性や一体感を楽しめるという、証拠といえる。

圧倒的に速く、操縦性は興奮を誘い、快適性も高水準。ソフトトップを畳んでも、荷室は狭まらない。これ以上の完成度を誇るカブリオレを挙げることは、実に難しい。

ポルシェ911 カレラ4 GTSカブリオレ（英国仕様）のスペック

英国価格：15万4400ポンド（約3242万円）

全長：4555mm

全幅：1870mm

全高：1295mm

最高速度：312km/h

0-100km/h加速：2.9秒

燃費：8.6km/L

CO2排出量：244-250g/km

車両重量：1770kg

パワートレイン：水平対向6気筒3591cc ターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：1.9kWh

最高出力：541ps/6500rpm（システム総合）

最大トルク：62.1kg-m/2000-5500rpm（システム総合）

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック／四輪駆動



ポルシェ911 カレラ4 GTSカブリオレ（英国仕様）