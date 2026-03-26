タレントのギャル曽根がイケメン旦那さんに惚気るシーンがあった。【映像】ギャル曽根のイケメン夫（写真あり）ABEMAにて3月25日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#48では、「彼ごはん対決」と題した企画が展開。ギャル曽根は微笑ましくカップルたちの料理を見守っていると、「曽根さんの旦那さんはどんな感じですか？」と女子高校生たちから質問が上