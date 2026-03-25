今季のトレンドのアイウエアに挑戦したいけど、なにが似あうかわからない……。そんな悩める乙女たち必見！今回は、四角顔さんにおすすめな「メタルフレーム」の丸メガネを3つご紹介します。一点投入で愛されフェイスになれるアイテムをぜひ参考にしてみて♡四角顔さんは【まんまるレンズ】でフェイスラインを中和角張ったフェイスラインがゆえ、キツく見えてしまいがちな四角顔さんは、ころんと丸いフレームで甘さをINすると